ЖК «Цветочный город» возводят на берегу Яузы в Мытищах

В городском округе Мытищи продолжается строительство ЖК «Цветочный город», который расположится на берегу реки Яуза. Сотрудники ГБУ МО «СтройЭксперт» провели выездной осмотр жилого комплекса, сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

«В ходе осмотра специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» установили, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной декларации», — говорится в сообщении.

Застройщиком выступит АО «СЗ «Стройтэкс-Недвижимость». В новостройке будет 18 этажей, она рассчитана на 187 квартир. Работы ведутся по «новой схеме» долевого строительства с использованием счетов эскроу. Сейчас строители выполняют монтаж внутренних инженерных систем, внутреннюю отделку мест общего пользования и другие работы. Завершить строительство планируют во втором квартале 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.