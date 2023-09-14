ЖК «UP-квартал Римский» возведут в Ленинском округе рядом с аэропортом Домодедово
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В городском округе Ленинский возводят жилой комплекс «UP-квартал Римский», застройщиком выступает ГК ФСК. Сотрудники ГБУ МО «СтройЭксперт» провели выездной осмотр объекта, сообщили в областном Главгосстройнадзоре.
Новостройки в составе жилого комплекса будут рассчитаны более чем на 3,5 тысячи квартир. Завершение их строительства запланировано на 2026 год. Дома возводят с использованием эскроу счетов. Сейчас строители выполняют монтаж внутренних инженерных систем, благоустройство и другие работы. Отметим, что новый ЖК будет расположен в двух километрах от МКАД, в получасе езды до аэропорта Домодедово.
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