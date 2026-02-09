ЖКХ-детектив: депутат раскрыл, кто на самом деле виноват в резком подорожании воды в Брянске

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью ТАСС объяснил причины резкого повышения платы за водоснабжение для граждан без индивидуальных приборов учета. Коэффициент при расчете по нормативу был увеличен с 1,5 до 3, что привело к двукратному росту сумм в квитанциях.

По словам парламентария, данная мера направлена на пресечение распространенных мошеннических схем в жилищно-коммунальной сфере. Часто возникают ситуации, когда в квартире официально зарегистрирован один человек или вообще никто, а фактически проживает значительно больше людей. При этом оплата производится по минимальному нормативу, в то время как реальный расход воды может превышать указанный в платежках в десятки раз.

Колунов подчеркнул, что финансовая нагрузка от такого неучтенного потребления ложится в итоге на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и добросовестных жителей домов, которые исправно платят по счетчикам. Применение повышенных коэффициентов уже доказало свою эффективность в Москве, позволив достичь 90% уровня оснащенности жилья приборами учета. Сейчас этот опыт масштабируется на все регионы, включая Брянскую область, чтобы стимулировать установку счетчиков и обеспечить справедливый расчет за фактически потребленные ресурсы.

