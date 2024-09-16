Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ

Меньше всех на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят жители Астраханской области — 6,3% от общих потребительских расходов, сообщает РИА Новости.

Меньше всех на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят жители Астраханской области — 6,3% от общих потребительских расходов, сообщает РИА Новости.

Также невелика доля затрат на ЖКУ у жителей Калмыкии, Дагестана, Севастополя и Кабардино-Балкарии. В этих регионах доля затрат на коммуналку составляет менее 7% от общих расходов семьи по итогам 2023 года.

Жители 60 российских регионов тратят на оплату коммунальных услуг не более 10% своих потребительских расходов. Дороже всего ЖКУ обходятся жителям Чукотского автономного округа — около 14%. В число лидеров по расходам на ЖКУ также вошли Бурятия (13,4% и Амурская область (13,3%).

В среднем по России ежемесячные расходы среднестатистической семьи на жилищно-коммунальные услуги в 2023 году составляли 5397 рублей. Самые большие траты были у жителей Магаданской области – более 10 тысяч рублей в месяц.

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