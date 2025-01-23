Дональд Трамп ошибается, когда говорит, что Советский Союз помог Соединенным Штатам победить нацизм. В действительности, все обстояло строго наоборот. Так считает Чейз Боуз, журналист из Ирландии. Он изложил свою точку зрения в соцсети Х.

По мнению Боуза, Трамп ошибается, когда говорит о том, что СССР лишь помог Америке победить гитлеровский режим.

«Вот неопровержимая реальность: СССР уничтожил 80% военной мощи нацистской Германии, и только 10% военной техники поступило ему из Соединенных Штатов по закону о ленд-лизе», — указал он.

Журналист добавил, что советское правительство позже рассчиталось с США за помощь. Это говорит о чести советского народа, и о его решимости, несмотря на все потери и понесенный материальный ущерб. Боуз также подчеркнул, что ленд-лиз был важен для СССР, но он был лишь небольшой долей на фоне понесенных расходов и вклада страны в победу в войне.

Ранее слова Трампа о возможном введении новых санкций в отношении РФ оценил генсек НАТО Рютте. Он обрадовался такой возможности и заявил о том, что счастлив такое услышать от президента США. Он также призвал страны Европы присоединиться к данной точке зрения.