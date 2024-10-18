Один из самых известных журналистов Сергей Доренко был невероятно точным в своих прогнозах, а однажды и вовсе предсказал, что на Украине начнется противостояние с Россией руками Запада. Об этом пишет KP.RU .

По предсказанию Доренко из далекого 2015-го, украинский президент будет в руках марионеткой США еще долго, а конфликт на Украине будет очень интенсивным. Продлится он несколько лет, но, как предполагал Доренко, кончится в пользу России.

«А попутно нам придется навести порядок на Украине. Спустя пару еще лет войны, спустя пару президентов в Киеве, спустя дестятка еще минских встреч, украинский президент очередной, как упырь булькая кровью своих сограждан, булькая кровью украинцев, напившийся упырь омерзительный, будет готов подписать настоящий, не игрушечный мир», — отмечал Доренко.

Журналист называл Украину взрывным механизмом в руках англосаксов. По его версии, «заваруха» перекинется с Европы в Республику Беларусь и РФ. Затем активно займутся Прибалтикой. Доренко отметил, что «провокации будут идти постоянно». Это отсылает к одной очень известной диверсии на «Северных потоках».

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