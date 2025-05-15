Журналист Евгений Киселев задолжал 3,2 млн руб. в России

Согласно информации из судебных документов и данных, журналист Евгений Киселев*, признанный иностранным агентом, имеет задолженность в Российской Федерации, составляющую около 3,2 млн руб. Эта сумма включает в себя непогашенные кредиты и штрафы, наложенные на него как на иностранного агента, передает РИА Новости.

В период с 2016 по 2025 годы в отношении Киселева было возбуждено несколько исполнительных производств. Общая сумма его долгов приближается к 3,2 млн руб.

В эту сумму входят примерно 2,6 млн руб. задолженности по кредитам (исключая ипотечные), 6 тыс. руб. штрафа от налоговой инспекции, около 210 тыс. руб. долга по налогам и сборам (включая пени, кроме таможенных), а также 130 тыс. руб. и 22 тыс. руб. задолженности по земельному и транспортному налогам соответственно.

Отмечается, что Киселев также не оплатил несколько штрафов, связанных со статусом иностранного агента. В 2023 году он дважды был оштрафован на 50 тыс. руб.: первый раз за распространение информации без указания на то, что она произведена или касается иностранного агента, второй — за непредоставление сведений о деятельности в качестве иностранного агента.

В 2024 году последовал еще один штраф в размере 50 тыс. руб. за аналогичное нарушение. Кроме того, ему начислен исполнительский сбор в размере 10,5 тыс. руб. за несвоевременную оплату долга.

По информации ФССП, в 2023 году судебные приставы не смогли взыскать с Киселева 220 тыс. руб. долга по кредитам из-за невозможности установить его местонахождение и местонахождение его имущества. По той же причине не удалось взыскать и долг по «госпошлине, присужденной судом».

Ранее сообщалось, что блогера Гусейна Гасанова заочно арестовали по делу об отмывании денег.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.