Блогера Гусейна Гасанова заочно арестовали в Москве: он проходит по делу об отмывании денег

В России заочно арестовали блогера Гусейна Гасанова — его подозревают в отмывании миллионов. Об этом сообщает Mash.

Московский суд вынес решение о заочном аресте блогера Гусейна Гасанова. Он стал фигурантом дела о легализации преступных доходов в особо крупном размере. Расследование ведется по статье, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По данным открытых источников, еще в 2024 году к Гасанову возникли налоговые претензии. Тогда ФНС подала иск почти на ₽145 млн, а счета его бизнеса — в сфере доставки еды и ресторанов — оказались заблокированы. После этого он покинул Россию и, по некоторым сведениям, сейчас находится за границей, вероятно, в Азербайджане.

Судебные материалы поступили в Чертановский суд 23 апреля. Теперь блогер официально объявлен в розыск. Сторона обвинения добивается экстрадиции.

Ранее мать основателя группы «Ласковый май» подала в суд на вдову Шатунова.