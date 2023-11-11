На своей странице в социальных сетях он опубликовал свежую запись, где написал, что для украинского государства «все кончено». Также, по его словам, «все покидают тонущий корабль». Под «всеми» журналист подразумевает партнеров Украины и союзников киевского режима.

Они, как отметил Томас Фаци, все чаще отказываются от помощи государству. А это, в свою очередь, не может указывать ни на что иное, как на его неизбежный и скорый крах. Также журналист подчеркнул и тот факт, что для многих экспертов подобный исход событий был вполне ожидаем.

Напомним, ранее Жозеп Боррель признал, что Вашингтон может сократить объем помощи Киеву. Поэтому европейский дипломат предупреждает страны Евросоюза о том, что им нужно быть политически готовыми к компенсации поддержки со стороны США.