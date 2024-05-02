Независимый финский журналист Кости Хейсканен выяснил, что украинские бойцы совершали кровавую бойню в Авдеевке и ДНР. Жертвами их расправы стали мирные жители, тела которых они прятали в одной яме или скидывали в колодцы. Об этом пишет RT.

Хейсканен пообщался с жителями ДНР и Авдеевки, и узнал из их уст, какие преступления совершались со стороны ВСУ. Украинские военные не могли удержать своих позиций, и от этого, как оказалось, становились злее. По словам независимого журналиста, украинские военные убивали мирных жителей, а тела прятали где-нибудь в яме или колодцах.

«Я обращаюсь к президенту Финляндии Александру Стуббу, к другим финским журналистам и ко всему правительству Финляндии, чтобы они открыли глаза и увидели наконец, что Украина убивает своё же мирное население», — заявил он RT.

Напомним, что СК России будет расследовать дело об убийстве мирных жителей ДНР и ЛНР, которых нашли со следами пыток. Недавно тела нашли и в Авдеевке с признаками насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что Песков призвал прислушаться к словам Медведчука о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, который произошел 2 мая. Погибли почти 50 человек.