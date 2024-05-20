Журналист-иноагент Роман Анин задолжал российской налоговой более 90 тысяч рублей

Экс-сотрудник «Новой газеты» Роман Анин* задолжал ФНС РФ свыше 94 тысяч рублей. Информацию об этом передает RT .

Согласно выписке, Анин в 2022-м и 2023-м не уплачивал страховые взносы за индивидуальное предпринимательство, а также не предъявлял данных. ФНС не получала от оппозиционера налоговых деклараций за прошлый год.

По состоянию на 14 мая, журналист задолжал российской налоговой не менее 94 096 рублей. Это не единственное. Известно, что за Аниным разные штрафы за административные правонарушения, от неуплаты парковки до игнорирования правил ведения иноагентской деятельности. Возможно, он не указал специальную плашку.

Как напоминает RT, имя Романа Анина было в расследовании о людях, которые работают на западные гранты за русскоязычными медийными проектами. Большинство из них признаны нежелательными, иноагентскими и экстремистскими в РФ.

Ранее сообщалось, что в России есть риски повышения налогов.

*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента в России