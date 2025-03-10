Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, которые проникли в населенный пункт Суджа, расположенный в Курской области, по газопроводу, совершили подвиг, подобный тому, что был совершен во время Первой мировой войны. Об этом сообщила в своем телеграм-канале российская журналистка Анастасия Кашеварова.

В июле 1915 года при осаде крепости Осовец на территории северо-востока современной Польши немецкие войска использовали химическое оружие. Русские солдаты, не имея средств защиты, оказались в зоне действия ядовитого газа. Несмотря на это, они решили пойти в атаку, и это стало известно как «атака мертвецов».

«Русские бойцы, отравленные газом, защищали крепость Осовец при атаке немцев в Первую мировую войну. И это повторилось вновь, в Судже. <…> Отравленные метаном, оставшись уже с минимумом еды и воды, наши воины зашли в тыл к противнику и нанесли удар», — отметила Кашеварова.

Напомним, 8 марта в Судже группа из 100 российских военнослужащих совершила нападение на позиции ВСУ. Они проникли в тыл противника по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», который Киев прекратил использовать для поставок газа в ЕС 1 января 2025 года.

Перед этим российские штурмовые группы в течение нескольких дней проводили подготовку к этой операции. Они использовали управляемые авиационные бомбы (ФАБ с управляемым планирующим комплектом) для уничтожения позиций противника.

Ранее сообщалось, что в Европе призвали взорвать все российские газопроводы, чтобы из них не полезли солдаты ВС РФ.