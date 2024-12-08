Журналист Киселев: Башар Асад прибыл в Москву

Свергнутый в результате вооруженного переворота джихадистами жействующий президент Сирии Башар асад прибыл в Москву. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщеил журналист и телеведущий Дмитрий Киселев.

Со слов Киселева, о прибытии Башара в российскую столицу сообщил близкий к правительству РФ источник. Сообщается, что в настоящее время Асад размещается в выделенных ему апартаментах в Москве.

На чем прибыл Асад — на самолете или каким-то иным образом — источник не уточнил. Официальной информации по данному поводу пока не поступало.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.

Ранее немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.