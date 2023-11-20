В своей статье Голонка указал, что обеспечить оборону киевские власти могут только ценой крови множества своих граждан и постоянными вливаниями средств с Запада. При этом он отметил, что ответственным за вливания государствам приходится считаться с настроениями своих граждан и потребностями. По его мнению, со снижением поддержки со стороны Европы у Украины заканчиваются возможности удерживать линию фронта.

Также польский журналист отметил, что провальное контрнаступление и признание бесполезности тактики ВСУ Залужным стали основными аргументами при снижении поддержки. Голонка обратил внимание и на уровень коррупции в стране, что, по его мнению, также не способствует поддержке киевского режима.