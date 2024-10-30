Журналист с гепатитом сообщил о принудительной мобилизации на Украине

Об этом также проинформировала «Лента.ру», ссылаясь на украинский источник.

В понедельник, 28 октября, Александра Тодорова задержали сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК). Затем журналиста доставили в военкомат, при этом у него не было возможности взять с собой необходимые документы.

Тодоров должен был пройти медицинскую комиссию. Он не отказался, однако указал на свое заболевание гепатитом С и требуя вернуться домой за документами, подтверждающими это. В результате его привлекли к административной ответственности и направили в воинскую часть в другом регионе Украины.

Там журналист смог доказать, что не проходил ВВК, а подпись на одном из документов не соответствует настоящей. Это стало основанием для его освобождения.

Ранее в Сети появились кадры тренировки военных ВСУ в учебном центре Великобритании.