Нидерландский журналист Эрик ван де Бейк усомнился в объективности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в деле о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 и обвинил организацию в попытке выставить Россию в негативном свете.

По его мнению, с самого начала расследование было направлено не на поиск истины, а на то, чтобы возложить вину на Москву. Журналист указал, что ИКАО проигнорировала ряд альтернативных версий и доказательств, которые могли бы изменить ход разбирательства.

«Организация выбрала путь политического давления, а не беспристрастного анализа. Вся риторика ИКАО выглядит как заранее составленный приговор», — подчеркнул ван де Бейк.

Он также отметил, что в расследовании принимали участие страны, заинтересованные в том, чтобы обвинить Россию, что делает выводы ИКАО вызывающими сомнение.

Ранее ИКАО представила отчет, в котором России была фактически приписана ответственность за трагедию, произошедшую в небе над Донбассом в 2014 году. В Москве неоднократно заявляли о политизированности расследования и отсутствии убедительных доказательств.

Ранее на Западе заявили о возможном выигрыше Россией гонки технологий на линии фронта.