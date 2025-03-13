Журналист Анатолий Жданов, работающий в «Коммерсанте» фотокорреспондентом, оказался под огнем украинских военных в селе Казачья Локня, которое находится в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает само издание.

Инцидент случился в четверг, 13 марта, в течение дня. В этот момент рядом с журналистом работала съемочная группа телеканала «Звезда». Все участники событий остались целы и невредимы.

«Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов попал под обстрел ВСУ в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. По словам господина Жданова, кассетный боеприпас разорвался в 15 м от него», — говорится в сообщении.

По информации издания, помимо Жданова и сотрудников телеканала, в зоне обстрела оказались и французские журналисты. В момент атаки они успели укрыться в ближайшем здании.

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский намекнул на причастность украинских спецслужб к убийству командира добровольческого батальона Саркисяна в Москве.