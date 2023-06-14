Журналиста Radio France Тронше несказанно впечатлили масштабы восстановления Мариуполя

Как отметил в своей статье французский репортер Сильвен Тронше, побывавший накануне в российском городе, там с каждым днем все меньше остается мест, напоминающих о боях при освобождении Мариуполя от нацистов в 2022 году.

Журналист Radio France похвалился, что ему посчастливилось самолично убедиться во впечатляющих масштабах строительства в Мариуполе.

«Суть нового Мариуполя — стать современным морским курортом на берегу Азовского моря», - сделал вывод после поездки Тронше.

По его словам, больше всего его впечатлили восстанавливаемые «дорожная инфраструктура, отели для туристов, совершенно новые, красочные дома».

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в течение ближайших трех лет город будет полностью восстановлен.