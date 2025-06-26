Журналиста шокировал внешний вид Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил всех своим внешним видом на саммите ЕС в Брюсселе.

Французский лидер опоздал на полтора часа и выглядел не выспавшимся. На это обратил внимание Чей Боуз в соцсети Х.

По его словам, было похоже, что Макрон ночевал под мостом.

Лидеры ЕС начали прибывать на саммит с 10:00 часов (11:00 мск). Саамит начался в 11:00 часов, но президент Франции так и не появился вовремя у здания штаб-квартиры Совета ЕС, таким образом, пропустив общение с представителями СМИ.

Ранее сообщалось о том, что Макрон предложил Европе задуматься о восстановлении отношений с Россией.