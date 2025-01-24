Журналистка Оуэнс назвала дату обнародования данных о том, что жена Макрона родилась мужчиной

Кэндис Оуэнс, американская журналистка, заявила о намерении предоставить доказательства того, что Брижит, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, при рождении была мужчиной. Об этом девушка сообщила в своем аккаунте в социальной сети Х.

Она заявляет, что эта женщина никогда не существовала в природе. А первые упоминания о Брижит Макрон появляются только после знакомства с французским лидером. Оуэнс напомнила, что ее продолжают атаковать адвокаты семьи французского президента, но, по ее словам, им не удастся заставить ее замолчать.

«Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть», — сказала Оуэнс.

Оуэнс планирует опубликовать разоблачающие Брижит Макрон материалы уже 30 января.

Ранее американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной.