Журналисты раскрыли причину скоропостижной смерти Берлускони

Как пишет итальянская La Repubblica, все последнее время политик находился в больнице Сан-Раффаэль в Милане. Врачи боролись за жизнь Берлускони до последнего, но болезнь оказалась сильнее.

«Показатели Сильвио Берлускони, госпитализированного с прошлой пятницы для анализов, связанных с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, которым он страдает в течение некоторого времени, не показывали признаков улучшения, затем ситуация ухудшилась», — сообщили журналисты.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони ушел из жизни сегодня в понедельник, 12 июня, на 87 году жизни. Как пишут итальянские СМИ, в больницу в Милане уже прибыли родственники политика чтобы забрать тело.