Жуткая мода: выяснилось, зачем Депардье могли обвинить в домогательствах

Актер Жерар Депардье может стать фигурантом очередного уголовного дела из-за сексуальных домогательств многолетней давности. Еще одна его бывшая ассистентка, пожелавшая сохранить анонимность, заявила, что мэтр кинематографа приставал к ней во время съемок фильма «Волшебник и сиамцы» в 2014 году, сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что французская прокуратура уже начала проводить соответствующее расследование. Адвокат, руководитель московской коллегии адвокатов «Постанюк и партнеры» Владимир Постанюк отметил, что подобные обвинения на Западе стали своеобразным трендом.

«Известных людей – актеров, политиков, предпринимателей – часто обвиняют в том, что они якобы к кому-то домогались, причем происходило это 10, 20, а то и 40 лет тому назад. Понятно, что доказать факт домогательств столь многолетней давности почти невозможно. Возникают и вопросы, почему «жертвы» подобных действий не обращались в правоохранительные органы ранее, не пытались придать огласке домогательства через средства массовой информации», — объяснил он корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник уточнил, что причины поведения «жертв» могут различаться. Возможно, некоторые действительно по каким-то причинам решились рассказать о ситуации только сейчас.

«Но не стоит отрицать и вероятное наличие иных мотивов: хайпа, привлечения внимания СМИ к своему имени, стремления извлечь материальную выгоду, потребовав огромные компенсации. Наконец, существует вероятность и целенаправленного давления на конкретных лиц с помощью их обвинений в сексуальных домогательствах. Не вникая в конкретную ситуацию, можно предположить, что человека обвиняют с целью дискредитировать его, оказать на него давление, использовать элементы шантажа», — пояснил эксперт.

По его словам, в подобных историях следует тщательно разбираться.

Ранее обвиняемый в домогательствах Депардье восхитился поддержкой коллег.