Жуткие олени-мутанты с вирусом и большими наростами напугали пользователей Сети

В нескольких штатах Америки зафиксированы случаи заболевания оленей, характеризующегося появлением уродливых бородавок на теле, сообщило издание Daily Mail. В стране наблюдается вспышка этой болезни среди животных.

Издание отмечает, что по всей территории Соединенных Штатов наблюдаются олени с наростами, похожими на опухоли, свисающими с их тел. От северо-восточных до северо-западных штатов Тихоокеанского побережья в социальных сетях активно распространяются фотографии странных «пузырей», разрастающихся на теле оленей — от головы до конечностей.

Распространение инфекции происходит в основном через насекомых-переносчиков, таких как комары и клещи. Эти вредители, потенциально несущие смертельную опасность, активно размножаются в теплую погоду, что предполагает увеличение числа случаев заболевания в местах обитания оленей.

Вирус относится к той же группе вирусов, что и вирус папилломы человека, поражающий кожу и слизистые оболочки и вызывающий обычные бородавки.

Несмотря на то, что инфекция не представляет угрозы для людей и не передается другим видам, устрашающий внешний вид зараженных животных вызывает беспокойство у американцев.

Размеры бородавок могут достигать размеров футбольного мяча, а в некоторых случаях они затрудняют зрение и прием пищи у животных. Однако, как правило, болезнь не приводит к летальному исходу, и иммунная система справляется с ней в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что в Россию могут попасть сразу два опасных вида гриппа.