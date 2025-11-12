Жуткие волдыри и отеки: дети неожиданно пострадали от аномального ноября в Подмосковье

История молодой мамы из Видного стала тревожным сигналом для многих родителей: после обычной зимней прогулки у ее маленькой дочки Евы внезапно появились отеки и красные волдыри по всему телу. Врач — аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова прокомментировала ситуацию для REGIONS и напомнила о признаках аллергии на холод.

Специалист подтверждает: холодовая аллергия проявляется именно так — через покраснение кожи, зуд, волдыри, напоминающие ожог крапивой, и отеки открытых участков тела. Особую опасность представляют редкие, но возможные осложнения в виде потери сознания или анафилаксии, требующие немедленной медицинской помощи.

Как напомнила врач, защита от такой реакции начинается с грамотного гардероба: непродуваемая, но дышащая одежда, максимально закрывающая тело, становится обязательной. Перчатки, высокие ботинки и шарф, прикрывающий нижнюю часть лица, создают барьер для холодного воздуха. Ключевой лайфхак — использование специальных увлажняющих кремов для чувствительной кожи без агрессивных отдушек и кофеина, которые следует наносить перед выходом на улицу. Эти средства создают дополнительную защитную пленку, уменьшая прямой контакт кожи с морозом.

При уже проявившихся симптомах рекомендуется немедленно зайти в теплое помещение, сменить одежду на сухую и теплое белье, принять антигистаминные препараты по назначению специалиста — самолечение здесь недопустимо, поскольку только врач может дифференцировать холодовую аллергию от других заболеваний со схожими симптомами.

