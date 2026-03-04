Рынок частных объявлений Подмосковья продолжает удивлять разнообразием лотов. В Рузе местная жительница выставила на продажу то, что большинство людей предпочитает обходить стороной и даже уничтожать, — настоящее осиное гнездо, узнал REGIONS .

Объявление, появившееся в рузском сегменте интернета, мгновенно привлекло внимание пользователей. Автор сообщения под ником Ксения пояснила, что гнездо досталось ей совершенно случайно: осы свили его в пчелином борте, проще говоря, в дупле дерева. Теперь находка ищет нового хозяина.

Продавец отметил, что это очень красивый товар, который может подойти в качестве украшения интерьера. Цена вопроса — символические 1200 рублей.

Корреспондент REGIONS решил выяснить, кому в здравом уме может прийти в голову мысль повесить на стену бывшее осиное жилье. Опрошенные эксперты признались: спрос на подобный товар действительно существует, и он весьма разнообразен.

Как рассказал пчеловод Илья Жевашин, осиные гнезда ценятся не только за эстетику. В народной медицине им приписывают чудодейственные свойства.

«Считается, что такие настои помогают облегчить симптомы артрита, воспаления суставов, радикулита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата», — считает пчеловод Илья Жевашин.

Впрочем, сфера применения не ограничивается народными снадобьями. Выяснилось, что осиные особняки пользуются стабильным спросом у педагогов. Учителя биологии нередко приобретают такие экспонаты, чтобы наглядно продемонстрировать школьникам архитектурные способности общественных насекомых. Реальный пример жилища ос помогает понять их поведение и биологию куда лучше, чем картинка в учебнике.

Таким образом, рузское гнездо вполне может отправиться либо в школьный класс, либо в банку с настойкой, либо на полку к любителю эко-декора. Главное, чтобы новые владельцы не забывали: бывшие жильцы могут и вернуться проведать недвижимость.

