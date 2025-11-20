Зима откладывается: в регионах теплее нормы, а настоящие морозы держатся лишь на северо-востоке

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что зимние температуры пока не установились на большей части России. По его словам, в большинстве регионов фиксируется превышение климатической нормы. В южных районах Сибири прогнозируются значения на 6-10 градусов выше обычных показателей из-за притока теплого воздуха с Атлантики. Аналогичная ситуация отмечается на юге Дальневосточного федерального округа, в южной части Якутии, Амурской области и юге Хабаровского края, где температура превышает норму на 5-6 градусов. Об этом пишет ТАСС .

Несмотря на мягкую погоду, она сопровождается гололедом, мокрым снегом и другими неблагоприятными явлениями. По-настоящему зимние условия сохраняются только на северо-востоке страны. В Якутии 22–23 ноября ожидаются морозы до минус 41-43 градусов, что на 5-7 градусов ниже нормы. На Камчатке в течение рабочей недели температура будет отставать от климатических значений на 8-10 градусов — до минус 33-37 градусов.

На Чукотке до пятницы предполагается отклонение от нормы на 7-13 градусов при температуре минус 36-41 градусов. В северных районах Красноярского края в ближайшие дни будет сохраняться потепление, но к выходным прогнозируется резкое похолодание до минус 30 градусов из-за вторжения холодного воздуха из приполярных широт.

На юге европейской части страны также сохраняется превышение нормы на 4-8 градусов. В Крыму и Краснодарском крае днем до конца недели ожидается 19-23 градуса, ночью — 11-13 градусов. В Сочи ночью прогнозируется 11-14 градусов, днем — 21-24 градуса до понедельника включительно.

Ранее сообщалось, что зима в России будет холоднее прошлой, но теплее нормы.