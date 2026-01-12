Зима показала уязвимость: Западная Европа оказалась на грани коллапса
Сийярто: Венгрии удалось избежать перебоев из-за холодной погоды
Фото: [Зима в Дмитрове/Медиасток.рф]
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что необычно холодные погодные условия этой зимой не привели к сбоям в работе ключевой инфраструктуры страны. Свое заявление он сделал в эфире телевизионной программы, сообщает РИА Новости.
Сийярто отметил, что Венгрия продолжает функционировать в сложных погодных условиях, которые, по его словам, вынудили значительную часть Западной Европы «встать на колени». Он подчеркнул, что в Венгрии не потребовалось закрывать железнодорожные линии и аэропорты, а системы здравоохранения и образования работали в штатном режиме.
Конкретные страны Западной Европы, на которые ссылался министр, в его высказывании названы не были.
Ранее сообщалось, как одна ошибка в счете дней породила Старый Новый год.