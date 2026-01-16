Зима сдает позиции: синоптики увидели признаки грядущего потепления уже через неделю

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что пик морозов в столичном регионе придется на предстоящие выходные, 17 и 18 января. Об этом сообщает Ридус .

При этом уже в понедельник, 19 января, в праздник Крещения Господня, температура воздуха будет выше климатической нормы. Днем ожидается около −10°C.

Потепление продолжится в последующие дни. По прогнозу, к 21 января дневная температура составит −6°C, а ночная — около −8°C. Таким образом, к следующим выходным, 24–25 января, температура в Москве, по данным синоптика, будет выше многолетней нормы на 8–10 градусов.

