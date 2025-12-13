«Зима в Подмосковье» началась в Подольске: в парке появится резиденция Деда Мороза

Подольск официально присоединился к масштабному губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье», сообщила пресс-служба городского округа. Праздничный сезон в городе продлится до 11 января 2026 года. Он включает в себя сотни различных мероприятий.

Организаторы подготовили традиционные елки, интерактивные программы, концерты, творческие мастер-классы и благотворительные акции.

Особое внимание уделили детям участников специальной военной операции (СВО), ребятам из многодетных, малообеспеченных и опекунских семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также юным жителям пункта временного размещения.

Главными площадками праздника станут учреждения культуры, спорта, молодежной политики, школы, детские сады и уличные пространства. Впервые в округе проведут конкурс среди образовательных учреждений на лучшее новогоднее оформление.

Центром притяжения обещает стать парк им. Виктора Талалихина. До конца декабря каждые выходные здесь будет работать резиденция Деда Мороза.

Кульминацией праздничной программы станет 5 января, когда в один день пройдут сразу два крупных события: гастрономический фестиваль «необыЧАЙный» с дегустациями и представлениями, а также проект знаменитого фигуриста Ильи Авербуха «Хрустальный лед». В рамках последнего состоится премьера ледового спектакля «Зимний код Подмосковья» с участием звезд фигурного катания.

С 1 декабря в парке Талалихина открылся для посетителей главный городской каток. Его работа зависит от погодных условий и возможна при устойчивых минусовых температурах.

Ранее сообщалось, что в Подольске на бульваре Юности установили одну из самых высоких елок в округе.