«Зима взяла выходной»: школьников нескольких городов Тюменской области оставили дома из-за морозов

Из-за сильных морозов в нескольких городах Тюменской области отменили очные занятия в школах, сообщило РИА Новости. Введенные меры различаются в зависимости от населенного пункта и степени понижения температуры.

В Тюмени, где столбики термометров опустились ниже установленного порога, отменены занятия первой смены для учащихся с 1-го по 9-й класс.

В других крупных городах региона — Тобольске, Ишиме, Ялутовске и Заводоуковске — отмена коснулась всех школьников с 1-го по 11-й классы.

Решение о возобновлении учебного процесса будет приниматься оперативно, в зависимости от улучшения погодных условий и рекомендаций метеорологов.

По данным синоптиков, максимальное понижение температуры зарегистрировано в Тобольском районе — там столбики термометров опустились до минус 40 градусов.

Ранее сообщалось, что в Челябинске из-за сильных морозов отменили занятия в школах.