Зимние морщины и пятна: названы семь распространенных привычек, убивающих кожу зимой

Врач-дерматолог Екатерина Каминская в беседе с aif.ru перечислила ключевые ошибки в уходе за кожей, которые многие допускают в холодное время года. Низкие температуры, ветер и сухой воздух в отапливаемых помещениях создают экстремальные условия для эпидермиса, а неправильные привычки только усугубляют ситуацию, приводя к обезвоженности, раздражению и преждевременному старению. Практическая ценность рекомендаций — в их применимости к ежедневной рутине, что позволяет сохранить здоровье кожи без радикальных изменений.

Одной из главных ошибок, по словам эксперта, является любовь к чрезмерно горячей воде во время умывания или душа. Высокие температуры разрушают естественный липидный барьер кожи, что моментально вызывает ощущение стянутости и провоцирует микротрещины.

Еще один распространенный миф — отказ от увлажняющего крема перед выходом на мороз из-за боязни, что он «замерзнет». Эксперт опровергает это: незащищенная кожа на холоде теряет влагу гораздо интенсивнее, а современные кремы создают барьер, препятствующий испарению.

Особое внимание стоит уделить выбору очищающих средств, напомнила Каминская. Гели с сульфатами и спиртовые тоники агрессивно удаляют природные масла, нарушая гидролипидный баланс. В условиях зимней дегидратации даже жирная кожа может ответить усиленной работой сальных желез, что ведет к закупорке пор. Не менее важно контролировать микроклимат в помещении: влажность воздуха ниже 30% буквально вытягивает влагу из кожи, сводя на нет действие даже самых эффективных сывороток и кремов.

Среди других вредных привычек — чрезмерное увлечение пилингами и ретинолом, которые зимой могут вызвать стойкое раздражение, а также недостаточное потребление воды из-за притупленного чувства жажды. Не стоит забывать и об уязвимых зонах: кожа губ и тыльная сторона ладоней практически лишены сальных желез, поэтому требуют особой защиты бальзамами и жирными кремами.

