Зимний огуречный кризис: почему привычный овощной салат вдруг стал дороже мяса и ананаса

Участники рынка называют резкий рост цен на огурцы в России естественным сезонным явлением, не поводом для тревоги. За три зимних месяца стоимость килограмма этого овоща увеличилась более чем в два раза, достигнув к началу февраля отметки в 317 рублей. Таким образом ситуацию с овощем прокомментировали опрошенные Forbes эксперты.

Однако, по словам экспертов, аналогичная картина наблюдается ежегодно. Ключевая причина — объективное увеличение себестоимости производства в зимний период. Короткий световой день и низкие температуры требуют дополнительных затрат на отопление и освещение теплиц. В этом году ситуацию усугубили аномальные морозы, которые привели к снижению урожайности и ускорили порчу товара на этапе логистики и хранения.

При этом в годовом выражении рост цен на огурцы составляет менее двух процентов, что заметно ниже общего уровня инфляции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда цены выросли на 16%, нынешняя динамика выглядит значительно сдержаннее. Фактически, с поправкой на инфляцию, огурцы стали относительно дешевле.

В торговых сетях минимальные цены, начинающиеся от 299 рублей за килограмм, соответствуют уровню прошлого года. Таким образом, несмотря на высокие абсолютные цифры, сезонный скачок укладывается в привычные рыночные рамки и не является аномалией.

Ранее стало известно, как бассейны в жарких странах вызывают инфекции и обезвоживание у малышей.