Зимний потоп: как 20% месячной нормы осадков изменили погодную ситуацию в столичном регионе

Москва и область получили значительную часть месячной нормы осадков всего за одни сутки. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за прошедшие 24 часа в столице выпало около 20% от среднего январского показателя.

Синоптик сообщил, что на базовой метеостанции ВДНХ уровень осадков составил 10 миллиметров в переводе на воду. Аналогичные показатели были зафиксированы в Тушино, а на Балчуге выпало 11 мм.

На юге Подмосковья ситуация оказалась еще более интенсивной. Как отметил Тишковец, там местами выпала половина месячной нормы. Абсолютный максимум был зарегистрирован в Кашире — 20 мм осадков. В Серпухове и Черустях уровень осадков достиг 15 мм при местной месячной норме в 39 и 42 мм соответственно.

