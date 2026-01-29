Зимняя сказка для арабских гостей: богачи из пустыни скупают все валенки и ушанки в Москве

Туристический поток в Россию демонстрирует неожиданные изменения в предпочтениях иностранных гостей. Если прежде жители арабских стран ассоциировали поездку в РФ преимущественно с летним периодом, то теперь набирает обороты спрос на «настоящую русскую зиму». Туристы из ОАЭ, Саудовской Аравии и других государств Персидского залива целенаправленно планируют путешествия в морозные месяцы, чтобы увидеть снежные пейзажи и погрузиться в атмосферу зимних традиций, рассказал агентству «Прайм» директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Их интересуют не только столицы, но и глубинка, предлагающая аутентичный опыт. Параллельно меняется и портрет китайского туриста — он становится моложе и активнее, выбирая экстремальные направления, такие как арктические регионы. Европейцы, несмотря на сложную геополитическую обстановку, также продолжают посещать страну, но чаще в рамках индивидуальных, а не групповых туров.

Для адаптации инфраструктуры к нуждам международных гостей разрабатываются решения в сфере мобильной связи и безналичных расчетов, включая систему оплаты через QR-коды. Власти рассчитывают, что такие меры, а также безвизовые соглашения, помогут достичь цели по увеличению турпотока до 16 миллионов человек к 2030 году.

Ранее сообщалось, что ученые в Антарктиде переместили Южный полюс из-за движения льдов.