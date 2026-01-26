Зимняя защита для авто: эксперт советует закрывать нижнюю часть радиатора от грязи и реагентов

Зимняя эксплуатация автомобиля несет с собой не только снег и лед, но и скрытые угрозы для важных узлов. Как отмечает автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас, одним из самых уязвимых элементов в холодный сезон становится радиатор. Мокрый снег, слякоть, грязь и агрессивные дорожные реагенты, которые попадают в подкапотное пространство через прорези в бампере, забивают тонкие соты радиатора и вызывают активную коррозию его алюминиевых деталей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, суть проблемы в том, что эта грязная и соленая «жижа» постоянно омывает нижнюю часть теплообменника, которая в морозы практически не участвует в процессе охлаждения двигателя. Таким образом, элемент подвергается разрушению без какой-либо полезной нагрузки. Решение, по словам эксперта, простое и эффективное: нижнюю часть радиаторной решетки необходимо закрыть защитной накладкой. Многие автопроизводители уже предусмотрели этот момент, включив в базовую комплектацию специальный съемный щиток, который крепится на защелках без инструментов.

Автоэксперт добавил, что, если штатной защиты нет, ее без труда можно приобрести отдельно или даже изготовить самостоятельно из мягкого пластика, зафиксировав, например, на хомутах. Такая нехитрая мера создает барьер для грязи, сохраняя соты радиатора чистыми и значительно замедляя процесс коррозии.

По его мнению, эта простая рекомендация — не пустая перестраховка, а реальный способ продлить жизнь дорогостоящему узлу и избежать неприятных последствий. Итогом станет не только экономия на потенциальном ремонте или замене радиатора, но и уверенность в том, что к летнему сезону, когда потребность в эффективном охлаждении возрастет, система будет полностью готова к работе, а не забита зимними отложениями. Небольшое усилие сейчас может избавить от серьезных затрат и хлопот в будущем.

