Зимовка в Таиланде усложняется: визаран под запретом, сроки сокращают

Таиланд, который долгое время был для россиян практически «родным» местом для зимовки и удаленной работы, начинает закручивать гайки. Власти страны, как сообщает Bangkok Post, планируют сократить безвизовый въезд для граждан 93 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. А блогер-путешественник Анна Басырова в интервью радио Sputnik добавляет: даже сейчас, пока формально правила еще не поменялись, иммиграционная служба ужесточила контроль и внимательно смотрит на тех, кто злоупотребляет визараном.

По ее словам, визаран — это старая схема, когда туристы выезжают на пару дней в соседние Малайзию, Камбоджу или Лаос, а затем возвращаются и получают новые 30 дней пребывания. Если раньше это проходило незаметно, то сейчас частые визараны вызывают вопросы и даже отказы во въезде. Эксперт советует: если уж делать визаран, то лучше по воздуху — наземные границы вызывают у миграционной службы больше подозрений.

Эксперт добавила, что для тех, кто хочет оставаться в стране легально и надолго, есть альтернативы. Например, виза цифрового кочевника (Digital Nomad Visa), которая дает право на 180 дней и подходит для удаленщиков с подтвержденным доходом. Классическая туристическая виза позволяет находиться в стране 60 дней с возможностью продления еще на 30, а специальная туристическая виза STV, пережиток пандемийных времен, дает до 90 дней и продлевается суммарно до 270.

По ее мнению, эпоха бесконечных визаранов подходит к концу. Страна перестраивает миграционную политику, и теперь, чтобы зимовать на Пхукете легально, придется либо получать полноценную визу, либо подстраиваться под новые сокращенные сроки безвизового пребывания. И главное — не пытаться обмануть систему, иначе можно лишиться возможности въезжать в королевство на долгое время.

