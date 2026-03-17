За последние 30 лет климат в центральной части России претерпел заметные изменения. По наблюдениям ученых, зимы в регионе стали значительно теплее, но при этом более снежными, тогда как лето, напротив, потеряло часть осадков. Данные исследования представила доцент Ярославского госуниверситета, кандидат географических наук Ольга Гусева.

Как рассказала специалист в интервью РИА Новости, среднегодовая температура в центре России за указанный период выросла на 1,2–1,5 градуса Цельсия. При этом наиболее интенсивно теплеют именно зимние месяцы. Температура января повысилась на 2,9–3,5 градуса, тогда как июль стал теплее всего на 0,8–1,6 градуса.

Годовой объем осадков существенно не изменился, однако трансформировался характер их выпадения. В зимний период осадков стало выпадать больше, в летний — незначительно меньше. Следствием этого стало увеличение высоты снежного покрова и объема содержащейся в нем воды. Для Ярославля эти показатели выросли на 25 процентов.

Кроме того, изменились сроки прихода и ухода зимы. Из-за обилия снега устойчивый покров теперь устанавливается на несколько дней позже, но и сходит весной тоже позже. Таким образом, общая продолжительность залегания снега за последние десятилетия не сократилась.

