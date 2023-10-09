Зиновьева: грант в сфере науки можно получить в Московской области
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В Московской области начался конкурс на получение грантов областного Правительства в сферах науки, технологий, техники и инноваций, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Поддержку можно получить для реализации научных, научно-технических и инновационных проектов в рамках приоритетных для области направлений развития науки, технологий и техники, в том числе, импортозамещения.
«Максимальный размер гранта — 10 миллионов рублей. На сегодняшний день такую поддержку на общую сумму свыше 435 миллионов рублей получили уже более 100 проектов», — уточнила Зиновьева.
В ведомстве уточнили, что грант смогут получить только те организации, которые зарегистрированы в Подмосковье. Кроме того, еще одним условием для получения поддержки является то, что минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем должен составлять не менее 20% от суммы гранта. Подробности можно найти здесь.
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