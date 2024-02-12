Зиновьева: количество МСП в Подмосковье выросло почти на четыре тысячи с начала года

С начала 2024 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье выросло более чем на 3,7 тысячи. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано уже более 443 тысяч субъектов МСП, из которых 306 тысяч — индивидуальные предприниматели», — добавила заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что подмосковные представители МСП могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, а также субсидий при выходе на маркетплейсы. Отметим, что поддержку предпринимателей в регионе осуществляют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.