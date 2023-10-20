Зиновьева: почти двадцать договоров о предоставлении земли без торгов заключили в Подмосковье

С начала этого года Мининвест Подмосковья заключил 18 договоров с бизнесом о предоставлении земельных участков по упрощенной схеме — без проведения торгов для реализации инвестпроекта. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Суммарный объем инвестиций по проектам, которые будут реализованы в рамках этих соглашений, составляет 8,9 миллиарда рублей», — уточнила Зиновьева.

В результате в регионе создадут почти 600 новых рабочих мест. По словам зампреда, новые инвестиционные проекты реализуют в 14 округах. Отметим, что подобрать земельные участки, которые доступны в рамках поддержки, можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.