Зиновьева: соцпредприниматели Подмосковья подали свыше двухсот заявок на получение грантов

Социальные предприниматели Московской области подали 241 заявку на получение грантов на общую сумму 118 миллионов рублей, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Прием заявок продлится до следующего вторника.

«Субъекты малого и среднего предпринимательства Подмосковья, имеющие статус социальных, могут подать заявку на получение грантов до 500 тысяч рублей», — отметила Зиновьева.

Подать заявку на получение статуса социального предприятия можно не региональном портале госуслуг. Подробности о грантовой поддержке можно узнать здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.