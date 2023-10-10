«Зло вернется»: за что накажет господь 11 октября на Харитона Исповедника

День святителя Харитона Исповедника и святых Кирилла и Марии православные христиане отмечают 11 октября. В этот день проводятся богослужения, молитвы и крестные ходы. Церковные обряды требуют участия прихожан, особенно если имеются иконы святых Кирилла и Марии.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести этот день. По ее словам, 11 октября верующим предписано соблюдать строгий пост, а значит, все скоромное под запретом.

«В этот день христиане приходят в церковь, чтобы принять благословение и помолиться святым. Важно следовать церковным установлениям и не забывать о посещении храма», — отметила Мишина.

В день святителя Харитона Исповедника и святых Кирилла и Марии запрещено сквернословить. Кроме того, будут неуместны шумные вечеринки.

«В этот день акцент делается на семейных ценностях. Церковь призывает провести время с семьей, проявить заботу о своих близких», — подчеркнула Мишина.

Нельзя также ссориться и спорить, продолжила ясновидящая, не принято ходить в гости. Зато считалось, что этот день будет идеальным для проведения свадеб.

«В этот святой праздник категорически запрещено отказывать в помощи людям. Запрещено обижать людей, а собственные обиды нужно постараться оставить в стороне. Пожелание зла кому-то в этот день обернется против вас», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, как не выбросить удачу вместе со старой одеждой.