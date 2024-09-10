Злобный пассажир напал на работников станции метро Электрозаводская в Москве

Как проинформировали в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России, инцидент произошел накануне на станции метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Пассажир ни с того ни с сего проявил необоснованную агрессию и набросился на работников станции в вестибюле.

Отмечается, что мужчина изначально вел себя агрессивно, находясь в сильном подпитии. Ему было указано на недопустимость подобного нахождения в метро. В ответ он набросился на работников с кулаками.

«Фигурант установлен и в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу», — отмечается в заявлении.

Как добавили в СК, данные о происшествии были обнаружены во время интернет-мониторинга обстановки в столичной подземке. По факту произошедшего возбуждено дело о хулиганстве.

Ранее командир батальона спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов резко высказался о драке с участием чеченцев, что произошла накануне в курортной Анапе.