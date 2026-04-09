Змеи проснулись на свадьбу: жителям Подмосковья рассказали, как избежать укуса

С приходом устойчивого тепла в лесах и на дачных участках Подмосковья активизировались пресмыкающиеся. У местных видов змей начался брачный период, который в народе называют «змеиными свадьбами». Жители региона все чаще снимают на видео переплетающиеся клубки рептилий, однако герпетолог, доктор биологических наук Владимир Черлин в беседе с REGIONS развеял главные страхи и рассказал, как избежать неприятных встреч.

По словам специалиста, в Московской области обитают всего два вида змей — обыкновенный уж (неядовитый) и обыкновенная гадюка (ядовитая). Текущая погода для них привычна: рептилии выходят из зимней спячки, греются, начинают питаться и искать партнеров. Именно в этот период самцы и самки собираются вместе, образуя пугающие для непосвященных клубки.

Черлин подчеркивает: ни один из этих видов не станет специально охотиться на человека или проявлять немотивированную агрессию. В подавляющем большинстве случаев укусы происходят по вине самих людей — когда кто-то случайно наступает на змею, засовывает руку в густую листву или, хуже того, пытается поймать рептилию палкой. Уж, кстати, практически не кусается: его главное оружие при обороне — резко пахнущая жидкость, которую он выбрызгивает из желез у хвоста.

«В это время можно совершенно спокойно подойти метра на полтора–два, посмотреть, они красивые бывают, ничего страшного не произойдет. Развернулся, пошел дальше своей дорогой. Главное — не трогать», — посоветовал Черлин.

Особую опасность брачный сезон представляет для детей, которые по незнанию могут попытаться проверить, ядовита ли понравившаяся рептилия. Эксперт рекомендует соблюдать простые меры предосторожности. Отправляясь в лес или работая на участке с высокой травой, стоит надевать закрытые ботинки или сапоги. «Ни одна гадюка не прокусит ни ботинки, ни сапоги. Во вьетнамках и босиком в лес ходить не надо», — подчеркивает ученый. Также не следует вслепую запускать руки под валежник или в густую растительность.

Если укуса избежать не удалось, главное — не паниковать и как можно быстрее обратиться к врачам. Пострадавшему нельзя активно двигаться, чтобы яд не распространялся по сосудам быстрее. Черлин категорически предостерегает от устаревшего метода наложения жгута: это опасно и грозит тяжелыми повреждениями тканей и трофическими язвами. Кроме того, укус гадюки может вызвать сильную аллергическую реакцию, особенно у детей. Специалист советует всегда иметь при себе современный антигистаминный препарат и дать его пострадавшему до приезда медиков.

Ранее сообщалось, что в гарадах Балашихи затерялся селезень: он мог искать в этом неожиданном месте самку.