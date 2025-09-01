«Змей» с передовой: герой из Подмосковья обратился к землякам

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов опубликовал видеообращение участника специальной военной операции Виталия Бельского с позывным Змей, записанное на передовой. Об этом пишет интернет-издание Regions.

В обращении к землякам боец выразил искреннюю благодарность за поддержку и помощь, подчеркнув, что письма, посылки и теплые слова жителей помогают воинам выполнять свой долг.

«В его глазах — решимость, в сердце — любовь к Родине. Такие моменты напоминают нам о силе духа, мужестве и настоящей верности долгу!» — написал Денис Олегович в публикации.

Он также отметил, что подобные обращения укрепляют связь между фронтом и тылом, демонстрируя важность гражданской поддержки для бойцов.

Это видео стало еще одним примером, как современные технологии позволяют сохранять моральный дух военнослужащих даже на расстоянии.

Ранее сообщалось, что дерзкая уловка «сомалийцев» переломила ход боя на одном из направлений СВО.