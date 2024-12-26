Значительная часть жителей РФ станут встречать Новый год дома в кругу семьи

Для значительной части россиян Новый год остается семейным праздником, который они намерены встретить дома в кругу близких. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что, согласно результатам опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка», в гости отправятся 10% респондентов, также еще 8% опрошенных планируют работать или подрабатывать в новогоднюю ночь, 6% выбрали поездку за город или отдых на природе, а 3% намерены отправиться в путешествие.

Подчеркивается, что менее популярным вариантом оказалось празднование в ресторане: его выбрал только 1% респондентов.

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