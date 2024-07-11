Значительный рост сектора МСП зафиксировали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье оказался выше среднего по России показателя в 4%, в регионе он превысил 5%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области по итогам ежегодного обновления единого реестра субъектов МСП России.
«По состоянию на 10 июля в реестре субъектов МСП Московской области находится более 426,6 тысячи предприятий. По сравнению с отчетными данными за 10 июля 2023 года количество МСП в регионе выросло на 5,07%, то есть увеличилось на 20,6 тысячи. Таким образом, Подмосковье остается одним из регионов-лидеров по развитию сектора МСП, который формирует около трети подмосковной экономики», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, количество субъектов МСП, которые занимаются своей деятельностью в статусе юридического лица, выросло на 0,52%, индивидуальных предпринимателей — на 7,18%. Напомним, что развитию МСП в регионе способствуют государственная поддержка сектора в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и услуги цента «Мой бизнес» Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.