Значительный рост сектора МСП зафиксировали в Подмосковье

«По состоянию на 10 июля в реестре субъектов МСП Московской области находится более 426,6 тысячи предприятий. По сравнению с отчетными данными за 10 июля 2023 года количество МСП в регионе выросло на 5,07%, то есть увеличилось на 20,6 тысячи. Таким образом, Подмосковье остается одним из регионов-лидеров по развитию сектора МСП, который формирует около трети подмосковной экономики», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.