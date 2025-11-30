Знает малая часть верующих: как православным правильно ставить свечу в церкви

В православной практике установились определенные традиции относительно порядка поставления свечей в храме. Свеча символизирует молитвенное горение верующего сердца и представляет собой добровольную жертву Богу, пишут « Святые места ».

При входе в храм первую свечу традиционно ставят на центральный аналой, затем перед образами Спасителя и Богородицы. Для поминальных свечей предназначен специальный стол прямоугольной формы — канун.

Отсутствие свободных мест для свечей не должно смущать верующих — можно оставить свечу рядом, и служители храма установят ее позже. Рекомендуется выбирать для этого время до начала или после окончания богослужения, чтобы не отвлекать других молящихся.

Церковные свечи, приобретенные в храме, имеют символическое значение жертвы. Важным аспектом является не стоимость или количество свечей, но искренность и чистота помыслов человека.

