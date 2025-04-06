В интервью РИА Новости бывший житель Дзержинска, который недавно был освобожден российскими военными в Донецкой Народной Республике, сообщил, что опознавательные знаки, указывающие на мирных жителей, а также надписи на воротах и ставнях с предупреждением о мирном населении были лишь уловкой для ВСУ.

По словам мужчины, люди намеренно развешивали белые флаги и даже писали на них большими буквами, чтобы показать, что в этом месте находятся только мирные жители. И это не раз оборачивалось бедой для тех, кто писал эти надписи.

«И вот это вот как раз только приманивало их… Если только ты маякнул, что ты мирный, мало шансов, что ты утра доживешь. Скинут вечером или ночью, но туда скинут что-то, или прилетит. Все, кто были мирные вокруг, они все погибли», — рассказал беженец.

Мужчина признался, что так украинские военные убили его мать и множество родственников.

Ранее постоянный представитель России при ООН Полянский заявлял, что Киев не успел скрыть следы своих преступлений в Курской области.