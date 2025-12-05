«Знакомство» закончилось швами на голове: в якутском клубе женщина ударила навязчивого мужчину бутылкой

В Якутске произошел инцидент в одном из ночных клубов, который закончился уголовным делом, пишет агентство ЯСИА.

Посетительница заведения ударила мужчину стеклянной бутылкой по голове после того, как он проявил к ней настойчивое и нежелательное внимание.

По предварительной информации, мужчина пытался познакомиться с женщиной, однако получил от нее отказ. Несмотря на это, он продолжил свои попытки, перейдя границы допустимого и начав вести себя грубо и навязчиво.

В ходе возникшего конфликта женщина, не сдержавшись, ударила его бутылкой. Пострадавшему вызвали скорую помощь, врачи обработали рану и наложили швы.

На основании информации, поступившей из лечебного учреждения, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемую задержали. А отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

